США и Южная Корея пообещали дать эффективный ответ на военные провокации КНДР

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. США и Республика Корея быстро введут дополнительные санкции в отношении КНДР в случае осуществления ей новых военных провокаций. Об этом говорится в совместном заявлении исполняющего обязанности президента Республики Корея Хван Гё Ана и вице-президента США Майкла Пенс по итогам прошедших в Сеуле переговоров.
Стороны также договорились о "скорейшем развертывании" в Южной Корее американских комплексов ПРО THAAD. Кроме того, Пенс заявил, что Сеул и Вашингтон "дадут эффективный подавляющий ответ на использование Севером обычных или ядерных вооружений".
Вице-президент США посетил в понедельник демилитаризованную зону, выполняющую роль фактической границы между Республикой Корея и КНДР. В ходе переговоров Пенс и Хван Гё Ан обсудили двусторонний военно-политический союз.
Официальный представитель Министерства национальной обороны Мун Сан Гюн на регулярном брифинге для журналистов выступил с заявлением, что размещение в Республике Корея комплекса ПРО THAAD продолжится согласно утвержденному ранее графику.
Таким образом он прокомментировал заявление одного из внешнеполитических советников в аппарате Белого дома, сопровождающего вице-президента США Майкла Пенса в ходе его турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам этого члена делегации, дальнейшая судьба планов переброски батареи THAAD в Республику Корея теперь будет зависеть от нового президента в Сеуле, выборы которого пройдут 9 мая. "Думаю, это по праву станет решением для следующего президента", - заявил представитель Белого дома.
По словам Мун Сан Гюна, союзники остаются приверженными соглашению о размещении THAAD, подписанному в прошлом году. "Нет никаких изменений в позициях Южной Кореи и США относительно продолжения развертывания системы ПРО для противодействия ракетно-ядерной угрозе со стороны Пхеньяна", - подчеркнул он.
Представитель Минобороны добавил, что Сеул и Вашингтон находятся "на последнем этапе консультаций" по вопросу предоставления площадки для размещения THAAD перед началом полномасштабных строительных работ. Для этой цели южнокорейское правительство выбрало участок, принадлежавший группе компаний Lotte в провинции Кёнсан-Пукто. Мун Сан Гюн заметил, что соответствующие работы не будут завершены до президентских выборов из-за нехватки времени.
Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет, как малой дальности, так и стратегических. Предлогом для ее размещения в Южной Корее стала ракетно-ядерная программа КНДР. Категорически против этого шага выступают Китай и Россия.