Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США и Южная Корея пообещали дать эффективный ответ на военные провокации КНДР

Международная панорама
17 апреля, 10:15 дата обновления: 17 апреля, 10:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Вице-президент США Майкл Пенс и и. о. президента Республики Корея Хван Гё Ан также договорились как можно скорее развернуть в РК батарею американской системы ПРО THAAD
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. США и Республика Корея быстро введут дополнительные санкции в отношении КНДР в случае осуществления ей новых военных провокаций. Об этом говорится в совместном заявлении исполняющего обязанности президента Республики Корея Хван Гё Ана и вице-президента США Майкла Пенс по итогам прошедших в Сеуле переговоров.

Стороны также договорились о "скорейшем развертывании" в Южной Корее американских комплексов ПРО THAAD. Кроме того, Пенс заявил, что Сеул и Вашингтон "дадут эффективный подавляющий ответ на использование Севером обычных или ядерных вооружений".

Вице-президент США посетил в понедельник демилитаризованную зону, выполняющую роль фактической границы между Республикой Корея и КНДР. В ходе переговоров Пенс и Хван Гё Ан обсудили двусторонний военно-политический союз.

Размещение THAAD продолжится

Официальный представитель Министерства национальной обороны Мун Сан Гюн на регулярном брифинге для журналистов выступил с заявлением, что размещение в Республике Корея комплекса ПРО THAAD продолжится согласно утвержденному ранее графику.

Читайте также новости по теме:
Ракетные запуски в КНДР
© EPA/MAURIZIO BRAMBATTI
Белый дом: США не планируют размещать ядерное оружие в Республике Корея
КНДР предприняла неудачную попытку запуска ракеты
Министр нацбезопасности США усомнился в возможности ракетного удара со стороны КНДР

Таким образом он прокомментировал заявление одного из внешнеполитических советников в аппарате Белого дома, сопровождающего вице-президента США Майкла Пенса в ходе его турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона. По словам этого члена делегации, дальнейшая судьба планов переброски батареи THAAD в Республику Корея теперь будет зависеть от нового президента в Сеуле, выборы которого пройдут 9 мая. "Думаю, это по праву станет решением для следующего президента", - заявил представитель Белого дома.

По словам Мун Сан Гюна, союзники остаются приверженными соглашению о размещении THAAD, подписанному в прошлом году. "Нет никаких изменений в позициях Южной Кореи и США относительно продолжения развертывания системы ПРО для противодействия ракетно-ядерной угрозе со стороны Пхеньяна", - подчеркнул он.

Представитель Минобороны добавил, что Сеул и Вашингтон находятся "на последнем этапе консультаций" по вопросу предоставления площадки для размещения THAAD перед началом полномасштабных строительных работ. Для этой цели южнокорейское правительство выбрало участок, принадлежавший группе компаний Lotte в провинции Кёнсан-Пукто. Мун Сан Гюн заметил, что соответствующие работы не будут завершены до президентских выборов из-за нехватки времени.

Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет, как малой дальности, так и стратегических. Предлогом для ее размещения в Южной Корее стала ракетно-ядерная программа КНДР. Категорически против этого шага выступают Китай и Россия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
7
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица Лула
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
2
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
3
ЦБ отозвал у двух страховых компаний лицензии по видам деятельности
4
Минобороны начало проводить виртуальные экскурсии по военной базе в Арктике
5
На Бородинском мосту в центре Москвы столкнулись более 10 машин
6
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
7
Эрнст: Первый канал сам создал рейтинги "Евровидению"
Темы дня
Загрузка...
Реклама