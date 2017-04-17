Китай прекратит поставки нефти КНДР в случае проведения ядерного испытания

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ПЕКИН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Китай может прекратить поставки нефти КНДР в случае проведения ей нового ядерного испытания. Об этом говорится в комментарии, опубликованном в китайской газете "Хуаньцю шибао".
В субботу в Пхеньяне состоялся военный парад, на котором были продемонстрированы две новые модели ракет, говорится в статье. 16 апреля в Северной Корее была осуществлена попытка запуска баллистической ракеты. Таким образом, шаги, предпринятые Пхеньяном за последние два дня, подтверждают его намерение продолжать развитие ракетно-ядерной программы, в случае проведения ядерного испытания Китай прекратит поставки нефти в КНДР и будет поддерживать введение новых санкций Советом Безопасности ООН в отношении КНДР, резюмирует издание.
Ранее спецпредставитель правительства КНР по делам Корейского полуострова У Давэй в ходе визита в Республику Корея заявил, что в качестве мер воздействия на Пхеньян рассматривается приостановка поставок ГСМ и ряда других товаров, а также депортация работающих в Китае граждан КНДР.
Согласно данным американского аналитического портала 38 North, специалисты которого проанализировали свежие спутниковые снимки полигона в уезде Пунгё-ри на севере страны, КНДР может осуществить новое ядерное испытание в любой момент.
КНДР до настоящего момента провела пять атомных тестов - по одному в 2006, 2009 и 2013 годах и два в 2016 году.