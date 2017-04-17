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МИД КНР попросил не преувеличивать вопрос приостановки полетов Air China в Пхеньян

Международная панорама
17 апреля, 12:37 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Николай Селищев
Ранее авиакомпания объявила о приостановке обслуживания данного направления перевозок
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ПЕКИН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Вопрос приостановки некоторых рейсов китайской авиакомпании Air China в Пхеньян не носит экстраординарный характер и не должен трактоваться в превратном ключе. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД КНР.

"Не стоит преувеличивать факт приостановки перелетов (в столицу КНДР)", - отметил дипломат.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Air China 14 апреля осуществила свой последний рейс в Пхеньян и объявила о приостановке обслуживания данного направления перевозок.

Air China - единственная китайская компания, осуществляющая воздушное сообщение с КНДР. Полеты в Пхеньян и обратно совершались три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Однако из-за невысокого пассажиропотока некоторые рейсы иногда приходилось отменять.

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