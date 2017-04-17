МИД КНР попросил не преувеличивать вопрос приостановки полетов Air China в Пхеньян

ПЕКИН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Вопрос приостановки некоторых рейсов китайской авиакомпании Air China в Пхеньян не носит экстраординарный характер и не должен трактоваться в превратном ключе. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД КНР.

"Не стоит преувеличивать факт приостановки перелетов (в столицу КНДР)", - отметил дипломат.

Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Air China 14 апреля осуществила свой последний рейс в Пхеньян и объявила о приостановке обслуживания данного направления перевозок.

Air China - единственная китайская компания, осуществляющая воздушное сообщение с КНДР. Полеты в Пхеньян и обратно совершались три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Однако из-за невысокого пассажиропотока некоторые рейсы иногда приходилось отменять.