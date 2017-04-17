МИД КНР попросил не преувеличивать вопрос приостановки полетов Air China в Пхеньян

"Дальспецстрой" сократил долг перед строителями Восточного до 175 млн рублейЭкономика и бизнес 17 апреля, 13:59
Яровая считает организаторов "групп смерти" в интернете опаснее ЧикатилоОбщество 17 апреля, 13:57
В Госдуме считают разумным предложение о преимуществах для мотоциклистовОбщество 17 апреля, 13:45
Медведев полностью передал Минфину полномочия по контролю за госзакупкамиЭкономика и бизнес 17 апреля, 13:33
Акция по озеленению почти 900 дворов и более 300 соцобъектов стартовала в МосквеМосква 17 апреля, 13:32
КТСП в I квартале возглавил рейтинг контейнерных терминалов РФ с оборотом 157,6 тыс. TEUТранспорт 17 апреля, 13:31
СК РФ возбудил дело о похищениях россиян украинскими силовикамиПолитика 17 апреля, 13:31
Прокуратура Чечни проверяет информацию "Новой газеты" о похищениях людейПроисшествия 17 апреля, 13:30
"Анна Каренина": роман с "замком"Общество 17 апреля, 13:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПЕКИН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Вопрос приостановки некоторых рейсов китайской авиакомпании Air China в Пхеньян не носит экстраординарный характер и не должен трактоваться в превратном ключе. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД КНР.
"Не стоит преувеличивать факт приостановки перелетов (в столицу КНДР)", - отметил дипломат.
Ранее Центральное телевидение Китая сообщило, что Air China 14 апреля осуществила свой последний рейс в Пхеньян и объявила о приостановке обслуживания данного направления перевозок.
Air China - единственная китайская компания, осуществляющая воздушное сообщение с КНДР. Полеты в Пхеньян и обратно совершались три раза в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Однако из-за невысокого пассажиропотока некоторые рейсы иногда приходилось отменять.