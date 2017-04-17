Китай никогда не согласится с размещением ПРО THAAD США на Корейском полуострове

ПЕКИН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китай никогда не изменит свою позицию по поводу планов Пентагона развернуть стратегические вооружения ПРО THAAD США на юге Корейского полуострова, он будет выступать против их размещения. Об этом в понедельник заявил официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Мы однозначно против развертывания THAAD на полуострове. Эта позиция ясна и однозначна, и не может измениться. Мы надеемся, что каждая заинтересованная сторона будет проявлять уважение к долгосрочным региональным интересам (других государств), поддерживая мир и стабильность", - отметил дипломат, отвечая на вопрос журналистов о позиции внешнеполитического ведомства Китая в свете недавних заявлений Вашингтона по поводу THAAD.

По его словам, Пекин неизменно поддерживает идею денуклеаризации Корейского полуострова. "Китай считает, что это правильное направление", - подчеркнул Лу Кан.

Как заявил ранее один из внешнеполитических советников в аппарате Белого дома, сопровождающий вице-президента США Майкла Пенса в ходе его турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, дальнейшая судьба планов переброски батареи американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) THAAD в Республику Корея теперь будет зависеть от нового президента в Сеуле, выборы которого состоятся в мае.

Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет, как малой дальности, так и стратегических.

Как признал в мае 2015 года тогдашний помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений Фрэнк Роуз, Вашингтон изучает вариант "размещения подразделения THAAD на (Корейском) полуострове на постоянной основе". Категорически против реализации таких замыслов выступают Россия и Китай.