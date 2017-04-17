CNN: вице-президент США предостерег КНДР от попыток испытать решительность Трампа

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс предупредил КНДР, что она не должна испытывать решительность американского президента Дональда Трампа и его способность принять меры военного характера. Об этом Пенс, выступление которого передавал телеканал CNN, заявил в понедельник во время визита в Южную Корею.

В качестве доказательства способности нынешнего главы Белого дома к решительным действиям вице-президент называл ракетный удар по авиабазе правительственных сил Сирии, а также применение против талибов в Афганистане военными США самой мощной неядерной бомбы, имеющейся у них на вооружении. "В последние две недели мир стал свидетелем силы и решительности нашего нового президента, благодаря действиям, предпринятым в Сирии и Афганистане - сказал Пенс. - Северной Корее лучше не испытывать его решительность или силу Вооруженных сил Соединенных Штатов в этом регионе".

США и их союзники ставят своей целью освобождение Корейского полуострова от ядерного оружия, утверждал вице-президент. "Мы надеемся достичь этой цели мирными средствами, но все варианты остаются возможными", - добавил он.