Бывшему президенту Южной Кореи официально предъявлены обвинения в коррупции

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Официальные обвинения в коррупции были предъявлены в понедельник бывшему президенту Южной Кореи Пак Кын Хе. Об этом сообщило агентство Ренхап.
Отстраненная от власти глава государств обвиняется во взяточничестве, злоупотреблении властью, разглашении государственных секретов и по ряду других уголовных статей.
Скандал вокруг Пак Кын Хе разгорелся в октябре 2016 года, когда в печати появились сведения о влиянии на главу государства со стороны ее подруги Чхве Сун Силь. Расследование показало, что на протяжении нескольких лет она была посвящена в детали государственного управления и вмешивалась в ход принятия политических решений. Чхве Сун Силь оказывала давление на ряд компаний, включая Samsung, с целью перечисления ими десятков миллионов долларов в подконтрольные ей фонды.
В декабре прошлого года парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент Пак Кын Хе, а 10 марта его утвердил Конституционный суд. Уже 31 марта бывший лидер страны была задержана и помещена в центр предварительного заключения.
Одновременно южнокорейская прокуратура предъявила сегодня обвинения в даче взятки председателю корпорации Lotte Group Син Дон Бину. Он обвиняется в том, что перечислил 7 млрд вон ($6,1 млн) фонду, который, по версии, следствия, находился под контролем Чхве Сун Силь.