Крупные военные учения НАТО при участии свыше 1,2 тыс. солдат начались в Латвии

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РИГА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Мария Иванова/. Крупные международные военные учения Summer Shield 14 начались в понедельник в Латвии. В них задействовано свыше 1,2 тыс. военнослужащих из Латвии, Литвы, Эстонии, США, Канады, Германии, Люксембурга, Словакии, Румынии, Болгарии, Швеции и Великобритании, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.
Эти ежегодные маневры проходят на военном полигоне в Адажи и на прилегающей к нему территории и продлятся до 30 апреля. Цель учений - отработать навыки проведения боевых операций на уровне батальонов и бригад.
"В этом году во время учений будет отрабатываться широкий спектр возможностей поддержки боя - артиллерийская поддержка, противовоздушная оборона, разведка, защита против оружия массового уничтожения, противотанковые и инженерно-технические возможности. Свои навыки также будут улучшать передовые наблюдатели объединенной огневой поддержки и контролеры воздушной поддержки, а также медицинская рота и подразделения транспортировки", - отмечает оборонное ведомство.
Учения Summer Shield проводятся в Латвии с 2004 года и изначально их главной задачей была подготовка подразделений для участия в операции в Ираке. С 2014 года эти маневры были включены в план обучения НАТО и открыты для участия любой стране альянса. В прошлом году в этих учениях приняли участие свыше 1,3 тыс. военнослужащих из Латвии, Литвы, США, Канады, Финляндии и Германии.