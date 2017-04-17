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Гутерриш призвал будущих дипломатов воспользоваться наследием Чуркина для обеспечения мира

Международная панорама
17 апреля, 11:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
По словам генсека ООН, Виталий Чуркин был горячим защитником интересов своей страны и вместе с тем оставался непреклонным сторонником более крепкой и сильной ООН
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем приветствии, адресованном участникам Московской международной модели ООН имени Виталия Чуркина в Москве, призывал будущих дипломатов воспользоваться наследием бывшего постпреда РФ при ООН, чтобы поддержать глобальную миссию ООН по обеспечению мира и безопасности.

По его словам, в современном мире люди все больше связаны друг с другом. "Конфликты, разрушение окружающей среды, нищета и несправедливость негативно влияют на каждого из нас, - говорится в приветствии. - Любое общество процветает, когда по настоящему дорожит своим многообразием".

"Принимая участие в международной модели ООН, вы расширяете свои горизонты, обучаясь здесь взаимодействию, можете внести свой вклад в усилия по установлению мира, - указал Гутерриш. - Я активно призываю к использованию дипломатии в интересах в достижении мира и особенно подчеркиваю важность предотвращения конфликтов".

"Эта модель ООН посвящена памяти выдающегося дипломата Виталия Чуркина, - отметил генсек ООН. - Посол Чуркин был горячим защитником интересов своей страны и вместе с тем оставался непреклонным сторонником более крепкой и сильной Организации Объединенных Наций".

"Убежден, что вы воспользуетесь наследием посла Чуркина, чтобы поддержать глобальную миссию ООН по обеспечению мира, устойчивого развития и прав человека, - подчеркивается в приветствии. - ООН поддерживает вас в отстаивании наших общих ценностей".

Московская международная модель ООН имени Виталия Чуркина открылась в понедельник в Москве, в ней принимают участие более 600 молодых людей из 62 стран мира. Модель ООН представляет собой имитацию заседаний органов Всемирной организации. Она проводится университетом МГИМО совместно с Российской ассоциацией содействия ООН и является крупнейшей студенческой конференцией в России и Восточной Европе.

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Гутерриш, Антониу Чуркин, Виталий Иванович
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