Несколько политиков Киргизии приговорены к лишению свободы за попытку захвата власти

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БИШКЕК, 17 апреля. /Корр. ТАСС Вадим Нешкумай/. Суд Первомайского района столицы Киргизии в понедельник приговорил ряд политиков республики к различным срокам лишения свободы за попытку насильственного захвата власти в стране. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в канцелярии райсуда.
"По решению суда Бектур Асанов и Кубанычбек Кадыров приговорены к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества, Эрнест Карыбеков - к 20 годам заключения с конфискацией имущества", - отметили в канцелярии. Бывший государственный секретарь Киргизии Дастан Сарыгулов также был признан виновным и приговорен к 4 годам лишения свободы условно. "Данный приговор можно обжаловать в вышестоящей инстанции, в Бишкекском городском суде", - напомнили в канцелярии.
В прошлом году в киргизском сегменте интернета были распространены аудиозаписи телефонных и личных разговоров членов так называемого Народного парламента, в его состав в том числе входили бывший губернатор Джалал-Абадской области Асанов, а также Кадыров, Карыбеков и Сарыгулов, во время которых обсуждались планы захвата власти в стране. Кроме этого, их участники советовались друг с другом по вопросу распределения государственных должностей после прихода к власти.
Данные записи стали основанием для возбуждения в отношении них уголовного дела, расследованием которого занимался Государственный комитет национальной безопасности Киргизии. Впоследствии экспертизой было установлено, что участниками состоявшихся разговоров являются Асанов, Кадыров, Карыбеков и Сарыгулов. В отношении них было возбуждено дело по статьям "приготовление к насильственному захвату власти" и "приготовление к применению насилия в отношении представителя власти" уголовного кодекса Киргизии.