Около 1,5 тысячи палестинских заключенных в Израиле объявили голодовку

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Более 1,5 тысячи палестинских заключенных в израильских тюрьмах начали в понедельник бессрочную голодовку, добиваясь улучшения условий содержания. Об этом сообщает палестинское информационное агентство Ma'an.
По данным агентства, организатором акции является Марван Баргути - один из лидеров второй палестинской интифады (восстания) и глава "Танзим" (военизированного молодежного крыла движения ФАТХ), который приговорен в Израиле к пяти пожизненным срокам за организацию убийств израильтян.
"Сегодня началась массовая голодовка, участники которой требуют уважения к основным потребностям и правам заключенных, призывают положить конец практике административных задержаний (административное задержание - арест на практически неограниченный срок без санкции суда - применяется, в основном, к палестинцам, подозреваемым в террористической деятельности - прим. ТАСС), пыток, жестокого обращения, несправедливых судебных процессов, арестов детей, медицинской халатности, одиночному заключению, бесчеловечному, унижающему достоинство обращению, лишению основных прав, таких как посещение членами семьи и получение образования", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте офиса премьер-министра Государства Палестина Рами Хамдаллы.
По данным израильской газеты The Jerusalem Post, в настоящий момент в израильских тюрьмах находятся около 6 тысяч палестинских заключенных, которые отбывают сроки, в основном, за преступления в области безопасности.
Газета Yedioth Ahronoth сообщает, что министр внутренней безопасности еврейского государства Гилад Эрдан провел совещание с представителями Управления тюрем, армии, полиции и Минздрава Израиля по подготовке к последствиям массовой голодовки палестинских заключенных. "В рамках этих приготовлений Эрдан приказал открыть полевой госпиталь для оказания помощи голодающим", - указывает издание, отмечая, что это позволит не направлять голодающих палестинских узников в израильские гражданские госпитали.
Кроме того, министр распорядился подтянуть к тюрьмам спецподразделения по подавлению беспорядков, а также провести обыски в камерах, чтобы прервать запрещенные контакты между заключенными.