Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.04:
$ 56.29
€ 59.78
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сирийские войска взяли штурмом форпост "Ан-Нусры" в провинции Хама

Международная панорама
17 апреля, 12:15 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Войска наступают на Тейбат-эль-Имам - последний из городов, захваченных формированиями вооруженной оппозиции, нарушившими режим перемирия в Сирии
Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕЙРУТ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии при поддержке отрядов ополченцев освободили в понедельник город Соуран на севере провинции Хама (220 км от Дамаска). Как сообщило агентство SANA, правительственные силы взяли штурмом Соуран, служивший форпостом экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Боевики выбиты также из соседних с ним селений Телль-Бзем и Эль-Макатиб.

Смотрите также

Sky: ВВС международной коалиции высадили десант к востоку от Дейр-эз-Зора
Сирийские ВВС нанесли удары по базам террористов у границы с Ираком
Курдские формирования начали штурм подконтрольного ИГ города Табка в Сирии

Войска продолжают атаку и наступают на Тейбат-эль-Имам - последний из городов и населенных пунктов, которые были захвачены в марте формированиями вооруженной оппозиции, нарушившими режим перемирия в Сирии. По информации SANA, бои идут на его восточной окраине.

Вновь обострилась ситуация в провинциальном центре Дераа (110 км от Дамаска) на юге Сирии, где банды "Ан-Нусры" атаковали оборонительные рубежи правительственных войск в районе Маншиа. По сведениям новостного портала "Сурия аль-Эн", сирийские военнослужащие удержали свои позиции, уничтожив за сутки свыше 40 террористов. Маншиа закрывает проход в жилые кварталы Дераа, находящиеся под защитой армии и ополченцев.

Город Дераа расположен вблизи границы с Иорданией на шоссе Дамаск - Амман. Вооруженные группировки заметно активизировали свои действий на юге Сирии после появившихся в СМИ сообщений о намерении США и их союзников создать там так называемую зону безопасности.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
Сирия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
7
Выжившие из Мосула: лев Симба и медведица Лула
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
2
Владимир Путин принял отставку главы Свердловской области
3
ФСБ перекрыла канал поставок оружия с Украины и из ЕС в Россию
4
ЦБ отозвал у двух страховых компаний лицензии по видам деятельности
5
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
6
Семья в Кузбассе обвиняется в истязании опекаемых детей и убийстве одного из них
7
Матвиенко рассказала, как исламское одеяние помогло ей на переговорах в Саудовской Аравии
Темы дня
Загрузка...
Реклама