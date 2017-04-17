Сирийские войска взяли штурмом форпост "Ан-Нусры" в провинции Хама

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БЕЙРУТ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии при поддержке отрядов ополченцев освободили в понедельник город Соуран на севере провинции Хама (220 км от Дамаска). Как сообщило агентство SANA, правительственные силы взяли штурмом Соуран, служивший форпостом экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Боевики выбиты также из соседних с ним селений Телль-Бзем и Эль-Макатиб.
Войска продолжают атаку и наступают на Тейбат-эль-Имам - последний из городов и населенных пунктов, которые были захвачены в марте формированиями вооруженной оппозиции, нарушившими режим перемирия в Сирии. По информации SANA, бои идут на его восточной окраине.
Вновь обострилась ситуация в провинциальном центре Дераа (110 км от Дамаска) на юге Сирии, где банды "Ан-Нусры" атаковали оборонительные рубежи правительственных войск в районе Маншиа. По сведениям новостного портала "Сурия аль-Эн", сирийские военнослужащие удержали свои позиции, уничтожив за сутки свыше 40 террористов. Маншиа закрывает проход в жилые кварталы Дераа, находящиеся под защитой армии и ополченцев.
Город Дераа расположен вблизи границы с Иорданией на шоссе Дамаск - Амман. Вооруженные группировки заметно активизировали свои действий на юге Сирии после появившихся в СМИ сообщений о намерении США и их союзников создать там так называемую зону безопасности.