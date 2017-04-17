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В Европарламенте обеспокоены возможностью возвращения смертной казни в Турции

Международная панорама
17 апреля, 12:26 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
Ранее генсек Совета Европы заявил, что возвращение смертной казни поставит вопрос о членстве Анкары в составе организации
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ПАРИЖ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Председатель Европейского парламента (ЕП) Антонио Таяни выразил обеспокоенность в связи с предложением президента Турции вернуть в стране смертную казнь.

"Я очень обеспокоен возможностью проведения референдума по вопросу смертной казни в Турции", - написал глава ЕП в Twitter в понедельник.

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На минувших выходных в Турции состоялся референдум по вопросу внесения в конституцию изменений, предусматривающих переход от парламентской к президентской форме правления. По предварительным подсчетам, за пакет поправок в конституцию республики высказались более 51% граждан. Сразу после этого турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что намерен провести еще один референдум в стране - на этот раз по вопросу возвращения смертной казни. Часть турецкой общественности заговорила о необходимости такого шага после попытки военного переворота в стране в июле 2016 года.

Однако этот вопрос вызывает серьезную критику в Совете Европы (СЕ), членом которого является Турция. В марте генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что возвращение смертной казни поставит вопрос о членстве Анкары в составе организации. "Если смертная казнь будет возвращена, то это автоматически поставит вопрос о членстве в СЕ, - отметил Ягланд. - Наши правила очень просты: смертная казнь неприемлема в странах СЕ".

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