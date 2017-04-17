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Ким Чен Ын выразил солидарность Асаду в борьбе с "враждебными силами"

Международная панорама
17 апреля, 14:04 UTC+3 ПХЕНЬЯН /Корр. ТАСС, Юрий Сидоров
Лидер КНДР отметил, что президент и народ Сирии "отстаивают независимость и безопасность страны, срывают акты агрессии всех враждебных сил"
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ПХЕНЬЯН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Юрий Сидоров/. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил приветственную телеграмму президенту Сирии Башару Асаду по случаю 71-й годовщины независимости САР, в которой поздравил "главу сирийского государства, дружественное правительство и народ этой страны со знаменательной датой". Об этом сообщает информационное агентство ЦТАК.

Ким Чен Ын подтвердил солидарность с президентом и народом САР, которые "надежно отстаивают независимость и безопасность страны, срывают акты агрессии всех враждебных сил". Председатель Трудовой партии Кореи и Госсовета КНДР также осудил недавнюю атаку США на сирийскую авиабазу, обещав оказывать поддержку справедливому курсу правительства и сирийскому народу.

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Ранее Комитет юристов КНДР отметил, что США "заслуживают самого сурового наказания в соответствии с нормами международного права" за атаку на сирийскую авиабазу с использованием крылатых ракет Tomahawk. В Пхеньяне считают такие действия США "наглым актом агрессии и военным преступлением", подчеркнул представитель организации.

По оценке комитета, подобные действия "противоречат как резолюции Генеральной Ассамблеи ООН под названием "Определение агрессии", утвержденной в 1974 году, так и Парижскому мирному договору (Парижскому трактату) - международному документу, подписанному в 1856 году.

Мировая общественность, подчеркивается в заявлении, "должна добиваться самого сурового наказания для США, создающих угрозу глобальному миру".

Инцидент в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс.

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Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
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