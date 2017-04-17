Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране

Более 30 тысяч автомобилей собрал автопробег в честь Дня мира в Грозном

Более 30 тысяч автомобилей собрал автопробег в честь Дня мира в Грозном 16 апреля, 23:41

Подсчет голосов после состоявшегося в воскресенье референдума в Турции по введению президентской формы правления практически завершен. Остается вскрыть лишь около 40 урн для голосования, и это уже не повлияет на итоговый расклад сил.

Согласно предварительным данным, перевес голосов в пользу внесения так называемых президентских поправок в Основной закон страны очень небольшой — около 1,3 млн избирателей (51,3% против 48,7%). "Окончательные итоги будут озвучены самое позднее через 11–12 дней", — заявил глава Центризбиркома Турции Сади Гювен.

Глава ЦИК отверг подозрения в нечестности подсчета голосов, которые появились у оппозиционеров в связи с тем, что комиссия приняла к рассмотрению часть не оформленных по всем правилам бюллетеней. По их словам, на документах якобы отсутствовали все необходимые печати и штампы. "Все бюллетени и конверты для них, о которых с прошлого вечера говорят, что они недействительные, произведены ЦИК и не являются поддельными; на всех них есть печать ЦИК, и это специально произведенные документы", — сказал Гювен.

Настроения в обществе

Противники поправок, безусловно, крайне расстроены и даже разозлены итогом голосования, особенно если учесть, что разница между "да" и "нет" столь несущественна. Многие турки с самого утра по дороге на работу, в кафе, курилках активно обсуждают случившееся. Наиболее ярые противники нынешних властей и президентской инициативы предполагают, что из Турции пора уезжать. От таких граждан в разговорах сейчас чаще всего можно услышать фразу "Боже мой, что же теперь будет?".

С другой стороны, больше половины граждан Турции рады итогам голосования. Это электорат и президента Тайипа Эрдогана, и правящей Партии справедливости и развития. Для них агитация в пользу президентской системы является убедительной, и никаких опасений относительно роста авторитаризма, какие высказывает оппозиция, у них нет.

Некоторые местные обозреватели предполагают, что столь существенная поляризация общества (фактически 50 на 50) может привести к росту народного недовольства. Однако реализовать выход протестных настроений в форме манифестаций будет довольно проблематично — в Турции все еще действует режим чрезвычайного положения. Правительство, по словам премьер-министра Бинали Йылдырыма, намеревается продлить его до июля.

Что изменится в стране?

Конституционные изменения вводят в Турции президентскую форму правления вместо парламентской. Полномочия президента значительно расширяются, а пост премьер-министра будет упразднен. Глава государства получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров. Он сможет издавать указы, которые будут вступать в силу без предварительного одобрения парламента, но они могут быть аннулированы, если законодатели с ними не согласятся в ходе последующих дебатов.

Президент сможет объявлять чрезвычайное положение в стране, инициировать референдумы, передавать в парламент на обсуждение проект госбюджета. Но такие указы все равно должны будут впоследствии получить одобрение парламента. Президент получит право сохранять свою партийную принадлежность, если посчитает это необходимым.

ТАСС/Ruptly/Reuters

Парламент, в свою очередь, сможет контролировать работу правительства через вице-президента и письменные запросы к нему, которые могут быть направлены посредством инициирования процедуры парламентского расследования. Расследование может быть инициировано и в отношении президента, для чего "за" должны будут высказаться три пятых состава меджлиса. Число депутатов же увеличивается с 550 до 600, а возраст выдвижения в кандидаты в депутаты снижается с 25 до 18 лет.

В соответствии с поправками упраздняются военные суды, за исключением дисциплинарных. Таким образом, нарушения военнослужащих, не касающиеся непосредственно исполнения устава, будут рассматриваться в гражданских судах.

Срок конституционных полномочий парламента и президента составит пять лет, но глава государства сможет занимать свой пост не более двух сроков подряд.

Нюанс нынешней ситуации в том, что в ближайшее время смогут вступить в силу только три поправки из предлагаемых 18. Они касаются назначений в Коллегии судей и прокуроров, упразднения военных судов и права президента на сохранение партийной принадлежности. Остальные положения начнут действовать только после следующих выборов президента и состава парламента, запланированных на ноябрь 2019 года.

Парламентская традиция в Турции

С момента провозглашения Турецкой Республики в 1923 году парламент формально остается основным органом государственной власти в стране, определяющим ее жизнь, а для ататюркистов это еще и главный и неотъемлемый символ всей политической системы страны. Это касается и сугубо законотворческой деятельности, и решений в оборонной сфере. Именно парламент выносит вотум доверия правительству и напрямую контролирует его работу, имеет право объявлять военное положение.

Основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк довольно категорично высказывался о месте парламента (меджлиса) в республике и говорил о том, что он является лучшей заменой единоличному правлению султана. "Все беды нашей нации, которые она пережила до настоящего момента, крылись в том, что будущее определял один человек. Имеющая настолько большой негативный опыт нация больше ни за что не отдаст верховную власть одному человеку", — цитирует высказывание Ататюрка от 1923 года кемалистская газета "Джумхуриет".

Относительно роли парламента Отец нации говорил, что "меджлис является единственным местом, работающим от имени нации и страны, и куда она может обращаться": "Наше правительство не похоже на власть во Франции или Америке. У нас правительство народа, совет. В новом турецком государстве султанат у народа".

Также ряд местных историков отмечают, что окружение в свое время предлагало Ататюрку сменить форму правления на президентскую с тем, чтобы повысить эффективность самой должности лидера страны и системы принятия решений. Однако основатель республиканской Турции категорически отвергал эту идею, считая, что главенствующую роль в политической жизни государства должен играть парламент.

В то же время, начиная с 1990-х годов, парламентская система в Турции начала демонстрировать некоторые свои недостатки. Коалиционные правительства не могли договориться, Кабмин, состоящий из членов различных партий, зачастую работал с низкой эффективностью. В 2007 году произошел последний крупный парламентский кризис, когда парламент не сумел ввиду отсутствия консенсуса избрать президента.

Тогда даже был риск вмешательства военных в ситуацию, что могло бы привести к новому перевороту. В итоге спустя несколько месяцев напряженности меджлис все же выполнил свои обязанности и избрал главу государства. Однако во избежание повторения кризисной ситуации власти инициировали принятие поправок в конституцию, которые вводили прямые выборы президента. На референдуме эти поправки были одобрены 68% избирателей.

Тот референдум многие считают первым шагом к нынешним конституционным изменениям. А власти заявляют, что голосование 16 апреля стало логическим продолжением реформы, начатой в 2007 году.

Кирилл Жаров