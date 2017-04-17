Опрос: шансы Ле Пен и Макрона в первом туре выборов во Франции примерно равны

Патриарх и мэр Москвы приняли участие в отливке колокола на фестивале "Пасхальный дар"Общество 17 апреля, 15:28
Документальные фильмы об активистах покажут в МосквеСоциальная ответственность 17 апреля, 15:25
Жителей Казани призывают принять участие в благотворительном квесте помощи селуНовости партнеров 17 апреля, 15:18
В Бурятии выписаны 11 из 12 подростков, госпитализированных с признаками отравленияСибирь 17 апреля, 15:15
Письмо Хемингуэя с признанием в любви к Марлен Дитрих выставлено на аукцион за $30 тысячКультура 17 апреля, 15:15
Необходимые для Гран-при "Формулы-1" изменения внесены на трассе "Сочи Автодром"Спорт 17 апреля, 15:13
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынкеЭкономика и бизнес 17 апреля, 15:10
Хабаровским промышленным паркам необходимо максимально разгрузить инвесторовЭкономика и бизнес 17 апреля, 15:00
Первый губернатор Свердловской области Россель поддержит Куйвашева на выборах в сентябреНовости Урала 17 апреля, 14:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон могут получить равное количество голосов избирателей в первом туре президентских выборов во Франции. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в понедельник социологической службой OpinionWay.
Согласно этим данным, несмотря на то, что на прошлой неделе рейтинг Ле Пен постепенно падал, ей все-таки удавалось сохранять лидерство. Однако к началу новой недели позиции Ле Пен и Макрона, ее главного соперника, сравнялись. По прогнозам социологической службы, за лидера "Национального фронта" и основателя "На марше" проголосуют по 22% избирателей.
Следом за ними в рейтинге фаворитов первого тура - кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, который улучшил свои показатели по сравнению с прошлой неделей на один процентный пункт. Если бы первый тур проходил 17 апреля, то Фийон получил бы 21% голосов избирателей.
Во втором туре, по информации OpinionWay, продолжает лидировать Макрон. Его готовы поддержать 64% избирателей, в то время как Ле Пен - 36%. В случае если во второй тур выйдет Франсуа Фийон, то он получит 60% голосов, а Ле Пен - 40%.
Выборы президента Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая.