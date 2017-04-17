Опрос: шансы Ле Пен и Макрона в первом туре выборов во Франции примерно равны

ПАРИЖ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Арина Лебедева/. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен и основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон могут получить равное количество голосов избирателей в первом туре президентских выборов во Франции. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного в понедельник социологической службой OpinionWay.

Согласно этим данным, несмотря на то, что на прошлой неделе рейтинг Ле Пен постепенно падал, ей все-таки удавалось сохранять лидерство. Однако к началу новой недели позиции Ле Пен и Макрона, ее главного соперника, сравнялись. По прогнозам социологической службы, за лидера "Национального фронта" и основателя "На марше" проголосуют по 22% избирателей.

Следом за ними в рейтинге фаворитов первого тура - кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон, который улучшил свои показатели по сравнению с прошлой неделей на один процентный пункт. Если бы первый тур проходил 17 апреля, то Фийон получил бы 21% голосов избирателей.

Во втором туре, по информации OpinionWay, продолжает лидировать Макрон. Его готовы поддержать 64% избирателей, в то время как Ле Пен - 36%. В случае если во второй тур выйдет Франсуа Фийон, то он получит 60% голосов, а Ле Пен - 40%.

Выборы президента Франции пройдут в два тура - 23 апреля и 7 мая.