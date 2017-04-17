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СМИ: в иракском МВД подтвердили, что главарь ИГ скрывается в Сирии

Международная панорама
17 апреля, 15:45 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев
Абу Бакр аль-Багдади жив и передвигается вдоль границы двух стран, сообщили в разведывательном подразделении при МВД Ирака
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакр аль-Багдади скрывается на территории Сирии. Информацию об этом подтвердили в разведывательном подразделении при МВД Ирака, передает в понедельник телеканал "Ас-Сумария".

По данным телеканала, аль-Багдади жив и передвигается вдоль границы Сирии и Ирака.

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В настоящий момент боевики ИГ контролируют 6,8% территории Ирака, в частности, полностью населенные пункты Эль-Каим, Талль-Афар, Эль-Хувейджа. В Мосуле в руках радикалов остается менее трети западных кварталов города. Там правительственные силы ведут наступление на соборную мечеть Ан-Нури, где аль-Багдади в 2014 году объявил о планах по созданию "халифата" на оккупированных ИГ территориях Сирии и Ирака.

Кампания по освобождению Мосула началась 17 октября прошлого года. За время операции под контроль властей удалось вернуть Восточный Мосул и вытеснить экстремистов из ряда западных кварталов. В уличных боях с террористами задействован армейский спецназ, федеральная полиция и подразделения быстрого реагирования.

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