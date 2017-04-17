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ОБСЕ: референдум в Турции не соответствовал нормам Совета Европы

Международная панорама
17 апреля, 15:59 дата обновления: 17 апреля, 16:33 UTC+3 ВЕНА /Корр. ТАСС, Дмитрий Валеев
На референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию
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© EPA/CEM TURKEL

ВЕНА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Референдум по правкам в конституцию Турции не соответствовал стандартам Совета Европы. Об этом заявили  в миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

"В целом референдум не соответствовал стандартам Совета Европы. Правовая основа не отвечала требованиям проведения подлинного и демократического процесса", - говорится в заявлении миссии наблюдателей. Глава делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Цезарь Флорин Преда отметил, что "в день референдума серьезных проблем зафиксировано не было, за исключением некоторых регионов, однако миссия сожалеет об отсутствии наблюдателей от гражданского общества на избирательных участках".

Как заявила глава миссии БДИПЧ ОБСЕ Каетана де Зулуета, "референдум проходил в политических условиях, при которых из-за действия чрезвычайного положения были ограничены фундаментальные свободы, необходимые для подлинного демократического процесса".

По ее словам, условия для информирования сторонников и противников изменения конституции были неравными, и кампания за поправки в конституцию доминировала в турецких СМИ. "Это вместе с арестами журналистов ограничило доступ избирателей к полноценной информации", - добавила она.

ТАСС/Ruptly/Reuters

На состоявшемся  референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99% бюллетеней за пакет поправок в конституцию республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.

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