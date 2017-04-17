Соратник Меркель предложил приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС

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БЕРЛИН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Глава комитета Бундестага по внешним делам Норберт Рётген (Христианско-демократический союз, ХДС) считает необходимым прервать переговоры с Турцией о ее вступлении в Евросоюз (ЕС). С таким предложением он выступил, комментируя результаты референдума в Турции, по итогам которого побеждают сторонники проведения конституционной реформы, передает агентство DPA.
"Продолжение переговоров со страной, которая выступает против базовых европейских принципов, а именно верховенства закона и демократии, сами по себе являются противоречием", - заявил Рётген. По его словам, продолжение консультаций "было бы неискренним шагом", который подрывал бы доверие к самой Европе.
Политик убежден, что такой шаг должен последовать со стороны Совета Европы "без промедлений". "Только при формальной приостановке переговоров появится основа и для того, чтобы значительные объемы так называемой интеграционной помощи были аннулированы", - добавил Рётген.
Ранее 17 апреля канцлер ФРГ и лидер ХДС Ангела Меркель заявила, что референдум показал глубокий раскол турецкого общества, ответственность за который "несет руководство страны и лично президент Эрдоган". Она также указала на критику самой реформы и призвала страны и международные организации добиваться от Анкары соблюдения демократических прав и свобод.
На состоявшемся 16 апреля в Турции референдуме победили сторонники внесения в конституцию изменений, предусматривающих переход от парламентской к президентской форме правления. По предварительным результатам подсчета 99% бюллетеней за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.