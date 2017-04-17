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СМИ: сирийские войска отразили прорыв боевиков "Ан-Нусры" к городу Сальмия

Международная панорама
17 апреля, 16:40 UTC+3 БЕЙРУТ /Корр. ТАСС, Дмитрий Зеленин
Перед нападением террористы подвергли окрестности Сальмии мощному обстрелу из орудий и минометов
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БЕЙРУТ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Бойцы сирийской армии отразили в понедельник прорыв террористов к городу Сальмия на востоке провинции Хама (220 км от Дамаска). Как сообщил телеканал Al Mayadeen, боевики из экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) атаковали большими силами армейские позиции в предместьях Сатхият и Мзайраа.

Перед нападением они подвергли окрестности Сальмии мощному обстрелу из орудий и минометов.

Сирийское командование перебросило к городу подкрепления, которые остановили продвижение противника и отбросили его назад к линии Айдун-Далляк.

Бандформирования нанесли в понедельник также удары из реактивных систем залпового огня по военному аэродрому в Хаме. По информации телеканала Al Arabiya, выведена из строя диспетчерская башня.

Ранее агентство SANA передало, что правительственные силы взяли штурмом город Соуран, служивший форпостом "Джебхат ан-Нусры" к северу от Хамы. В ходе наступательной операции сирийские военнослужащие уничтожили там свыше 30 террористов. Войска продолжают атаку и ведут бои в окрестностях Тейбат-эль-Имам. Это последний из 20 городов и населенных пунктов провинции Хама, которые были захвачены в марте формированиями вооруженной оппозиции, нарушившими режим перемирия в Сирии.

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