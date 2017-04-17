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Посол Молдавии в РФ завершает свою миссию в Москве

Международная панорама
17 апреля, 16:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Замминистра иностранных дел России Григорий Карасин поблагодарил Дмитрия Брагиша за плодотворную совместную работу
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин провел в понедельник встречу с послом Молдавии в РФ Дмитрием Брагишем, который завершает свою миссию в Москве. Об этом информировали в российском дипведомстве.

"В ходе беседы состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу актуальных вопросов и перспектив развития российско-молдавского сотрудничества, - сообщили в министерстве. - Карасин выразил Брагишу признательность за плодотворную совместную работу".

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В начале марта Кишинев отозвал из России посла Дмитрия Брагиша. Проект решения представила заместитель министра иностранных дел и европейской интеграции Даниела Морарь, не объяснив причин отзыва дипломата. В пресс-службе внешнеполитического ведомства также отказались его комментировать. Согласно местному законодательству, решение должен одобрить президент Молдавии Игорь Додон.

Сам Брагиш называет решение о своем отзыве политическим и связывает его с противостоянием между президентом и парламентом Молдавии.

По данным администрации президента Молдавии Игоря Додона, новым послом Молдавии в России будет назначен его советник по внешней политике Андрей Негуца.

Брагиш занимал пост посла Молдавии в России и Таджикистане с 27 ноября 2015 года.

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