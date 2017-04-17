В аэропорту Киева задержали двух граждан России, разыскиваемых Интерполом

КИЕВ, 17 апреля. /ТАСС/. Украинские пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" под Киевом двух граждан России, которые находятся в международном розыске. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"В аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса "Оман (ОАЭ) - Киев" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданку России, которая находится в международном розыске", - говорится в сообщении.

В погранслужбе уточнили, что 30-летняя россиянка, уроженка Ставропольского края, "разыскивается в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола по статье "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" Уголовного кодекса РФ.

В Киев женщина прибыла из Иордании с четырьмя несовершеннолетними детьми с целью получения статуса беженца. Пограничники передали россиянку с детьми сотрудникам украинской полиции.

Также стало известно о задержании в аэропорту "Борисполь" 40-летнего россиянина, которого разыскивает Интерпол по запросу России. Мужчина, который прилетел авиарейсом Стамбул - Киев 16 апреля, подозревается в мошенничестве. В погранслужбе уточнили, что задержанный был передан "взаимодействующим подразделениям".

В январе украинские пограничники сообщили о задержании россиянина, который находился в международном розыске по линии Интерпола с мая 2014 года по подозрению в участии в террористической группировке.