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В аэропорту Киева задержали двух граждан России, разыскиваемых Интерполом

Международная панорама
17 апреля, 17:31 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 17, апреля. /ТАСС
Женщина подозревается в терроризме, а мужчина - в мошенничестве
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КИЕВ, 17 апреля. /ТАСС/. Украинские пограничники задержали в аэропорту "Борисполь" под Киевом двух граждан России, которые находятся в международном розыске. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы Украины.

"В аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса "Оман (ОАЭ) - Киев" пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали гражданку России, которая находится в международном розыске", - говорится в сообщении. 

В погранслужбе уточнили, что 30-летняя россиянка, уроженка Ставропольского края, "разыскивается в рамках проведения мероприятий по поиску преступников по линии Интерпола по статье "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" Уголовного кодекса РФ.

В Киев женщина прибыла из Иордании с четырьмя несовершеннолетними детьми с целью получения статуса беженца. Пограничники передали россиянку с детьми сотрудникам украинской полиции.

Также стало известно о задержании в аэропорту "Борисполь" 40-летнего россиянина, которого разыскивает Интерпол по запросу России. Мужчина, который прилетел авиарейсом Стамбул - Киев 16 апреля, подозревается в мошенничестве. В погранслужбе уточнили, что задержанный был передан "взаимодействующим подразделениям".

В январе украинские пограничники сообщили о задержании россиянина, который находился в международном розыске по линии Интерпола с мая 2014 года по подозрению в участии в террористической группировке.

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