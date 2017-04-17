Уровень поддержки Трампа в США вырос до 50% впервые с марта

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп обратил внимание общественности на результаты социологического опроса, показавшего, что ровно половина американцев поддерживает его деятельность на посту главы государства. Сообщение с соответствующей информацией он разместил на своей официальной странице в социальной сети микроблогов Twitter.

TRUMP APPROVAL HITS 50% https://t.co/TruX3WzR3U — DRUDGE REPORT (@DRUDGE_REPORT) 17 апреля 2017 г.

Согласно итогам опроса исследовательской службы Rasmussen Report, уровень поддержки президента вновь вырос до отметки в 50% впервые с марта. Как отметила структура, сразу после инаугурации его рейтинг достигал 59%, а с начала марта находился на уровне 42%.

Аналогичный опрос среди россиян показал обратную тенденцию. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), после ракетных ударов по военной базе в Сирии россияне стали хуже относиться к президенту США Дональду Трампу. Так, доля негативных ответов за последний месяц выросла с 7% до 39%, свидетельствуют результаты опроса.

В ночь на 7 апреля ВС США по приказу Трампа запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс. Ракетный удар был ответом на предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб. Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.

13 апреля Пентагон впервые применил в Афганистане сверхмощную фугасную авиационную бомбу, именуемую в США "матерью всех бомб". Видеоролик был опубликован в официальном Twitter командования