В США за попытку проникновения на территорию Белого дома задержана женщина

МОСКВА, 17 АПРЕЛЯ. /ТАСС/. Женщина была задержана в Вашингтоне при попытке перелезть через дополнительное ограждение, расположенное перед основной оградой Белого дома. Об этом сообщает Assosiated Press.

По данным агентства, инцидент произошел вечером в воскресенье,16 апреля, около северной стороны Белого дома. После этого территория резиденции президента США была временно закрыта.

Задержанной предъявлено обвинение в незаконном проникновении.

Ранее были уволены двое сотрудников Секретной службы, в задачу которой входит в том числе охрана президента США. Такое решение было принято по итогам расследования, связанного с инцидентом в прошлом месяце, когда на территорию рядом с Белым домом проник посторонний.

Житель штата Калифорния 26-летний Джонатан Тренд перелез через ограду резиденции президента в непосредственной близости от будки охраны, в которой, как сообщалось, в тот момент не было сотрудников Секретной службы. Мужчину удалось задержать как минимум через 15 минут. Президент США Дональд Трамп в тот момент находился в Белом доме, ему было доложено о случившемся.

Это был первый случай проникновения постороннего лица на территорию Белого дома, который произошел после начала президентского срока Трампа, который вступил в должность 20 января этого года. В целом же попытки проникнуть туда предпринимались и ранее. В сентябре 2014 года 43-летний отставной военнослужащий Омар Гонсалес перелез через забор, добежал до входных дверей и ворвался внутрь резиденции, где его задержала охрана. После этого инцидента, который, по сведениям американских СМИ, вызвал негодование экс- президента Барака Обамы, руководитель Секретной службы Джулия Пирсон была отправлена в отставку.