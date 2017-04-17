В США за попытку проникновения на территорию Белого дома задержана женщина

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МОСКВА, 17 АПРЕЛЯ. /ТАСС/. Женщина была задержана в Вашингтоне при попытке перелезть через дополнительное ограждение, расположенное перед основной оградой Белого дома. Об этом сообщает Assosiated Press.
По данным агентства, инцидент произошел вечером в воскресенье,16 апреля, около северной стороны Белого дома. После этого территория резиденции президента США была временно закрыта.
Задержанной предъявлено обвинение в незаконном проникновении.
Ранее были уволены двое сотрудников Секретной службы, в задачу которой входит в том числе охрана президента США. Такое решение было принято по итогам расследования, связанного с инцидентом в прошлом месяце, когда на территорию рядом с Белым домом проник посторонний.
Житель штата Калифорния 26-летний Джонатан Тренд перелез через ограду резиденции президента в непосредственной близости от будки охраны, в которой, как сообщалось, в тот момент не было сотрудников Секретной службы. Мужчину удалось задержать как минимум через 15 минут. Президент США Дональд Трамп в тот момент находился в Белом доме, ему было доложено о случившемся.