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Глава МИД ФРГ выступил против прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС

Международная панорама
17 апреля, 17:41 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
Однако Зигмар Габриэль подчеркнул, что введение в республике смертной казни было бы "равноценно концу мечты о Европе"
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БЕРЛИН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль выступил против прекращения переговоров о вступлении Турции в ЕС после референдума о поправках в конституцию страны.

"Это зависит от Турции. Ведь в долгосрочной перспективе все равно не предстоит каких-либо решений, сейчас вступление так и так невозможно", - указал глава МИД в интервью газете Bild, выдержки из которого опубликованы на сайте издания.

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"Турции не стоит еще больше отдаляться от Европы в ее же собственных интересах", - подчеркнул Габриэль. По его мнению, красной линией, через которую нельзя переступать Анкаре, для правительства ФРГ будет вопрос о смертной казни в Турции. Введение в республике данной высшей меры наказания было бы "равноценно концу мечты о Европе", сказал министр.

Одновременно Габриэль выступил против исключения Турции из НАТО, к чему призвали, в частности, представители Левой партии. "Турция остается важным соседом, которого мы не исключили из НАТО даже во время военной диктатуры в начале 1980-х годов, чтобы она не попала в руки Советского Союза", - сказал он. "И сегодня мы хотим удержать Турцию и не вынуждать ее оказаться во внешнеполитической изоляции или тем более двигаться в направлении России", - утверждал Габриэль.

На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения в конституцию изменений, предусматривающих переход от парламентской к президентской форме правления. По предварительным результатам подсчета 99% бюллетеней за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.

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Габриэль, Зигмар
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