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Блогер Александр Лапшин помещен в медпункт бакинского СИЗО с тахикардией

Международная панорама
17 апреля, 17:47 UTC+3 БАКУ /Корр. ТАСС, Севиндж Абдуллаева
Блогер, который имеет российское, украинское и израильское гражданства, был доставлен в Баку 7 февраля спецрейсом из Минска и помещен в Бакинский следственный изолятор
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БАКУ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Севиндж Абдуллаева/. Блогер Александр Лапшин помещен в медпункт Бакинского следственного изолятора номер 1, у него обнаружена тахикардия. Об этом ТАСС сообщил по телефону адвокат блогера Эдуард Чернин.

"Лапшин уже около недели находится в медпункте СИЗО", - сказал юрист. По словам Чернина, ранее его подзащитный пожаловался на боли в сердце, после чего был доставлен на обследование в одну из частных клиник, где ему был поставлен диагноз "тахикардия".

При этом адвокат отметил, что состояние Лапшина нормальное. "Я сегодня был у него, он чувствует себя нормально", - уточнил он. Адвокат пока не может сказать, когда блогер будет переведен в камеру. "Мы сами хотим, чтобы его подержали в медпункте. Лучше, чтобы он находился под врачебным контролем", - сказал Чернин.

Чернин также отметил, что пока не известно, когда начнется судебный процесс по делу Лапшина.

Блогер, который имеет российское, украинское и израильское гражданства, был доставлен в Баку 7 февраля спецрейсом из Минска и помещен в Бакинский следственный изолятор. Лапшина, приезжавшего в Нагорный Карабах, задержали в Минске в декабре минувшего года по запросу Баку. Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила в отношении него уголовное дело по статьям "Неоднократные публичные призывы, направленные против государства" и "Незаконное пересечение государственной границы Азербайджана", которые предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

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