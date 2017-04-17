Большинство американцев считают, что Трамп не держит свое слово

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Число американцев, считающих, что президент США Дональд Трамп выполняет свои обещания, упало до 45%. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса, организованного социологической службой Gallup International.

Еще в начале февраля этого года 62% респондентов были убеждены, что новый глава государства держит свое слово и не забывает о данных им обещаниях. Однако к началу апреля данный показатель снизился на 17 процентных пунктов до 45%.

Как отмечают специалисты Gallup, в целом "за последние два месяца рейтинги Трампа упали как минимум по шести его характеристикам". К примеру, в феврале 59% граждан США называли Трампа "сильным и решительным лидером", сейчас так считают 52%. Меньше половины американцев убеждены, что президент сможет провести необходимые для страны реформы - 46% в апреле против 53% в феврале.

"Честным и заслуживающим доверия" Трампа назвали 36% опрошенных, два месяца назад этот показатель был немногим лучше - 42%. И только 41% полагает, что он может эффективно руководить страной, по сравнению с февралем эта цифра серьезно не изменилась - тогда такого мнения придерживались 44%.

Участие в опросе приняли 1019 человек, он проходил с 5 по 9 апреля, погрешность не превышает 4%.

Общий уровень поддержки Трампа остается низким. По данным Gallup, по состоянию на 14 апреля его деятельность на посту президента одобряли только 39%. Согласно последним опросам, рейтинг хозяина Белого дома несколько укрепился и сейчас составляет 41%.

Ранее Трамп обратил внимание общественности на результаты другого социологического опроса, проведенного службой Rasmussen Report. По ее данным, уровень поддержки президента вновь вырос до отметки в 50% впервые с марта.