Сирийцы в День независимости заявляют о решимости победить террористов

БЕЙРУТ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Возложением венков к могилам павших героев отмечает сирийская общественность 71-ю годовщину независимости. Торжественная церемония по случаю Дня эвакуации французских и британских колониальных войск состоялась в Дамаске на горе Касьюн, где находится мемориальный комплекс. За ней последовали митинги и праздничные концерты с исполнением патриотических песен на городских площадях.

Телеканал Syria отмечает, что национальный праздник по традиции стал поводом для посещения раненых бойцов сирийской армии, находящихся на лечении в госпиталях. Кроме того, активисты молодежных организаций уделили внимание семьям, потерявшим на фронте своих кормильцев и сыновей.

Премьер-министр Сирии Имад Хамис в рамках своей поездки по стране объявил о вводе в эксплуатацию новых предприятий и планах восстановления разрушенной в ходе войны инфраструктуры.

Так, в Тартусе глава правительства инициировал реконструкцию местной птицефабрики, что позволит довести производство до 50 млн яиц в год. Хамис заложил камни в основание будущих промышленных районов в Дрейкеше и Шейх- Бадре. Будет также расширена автострада, связывающая Тартус с центральными провинциями Хомс и Хама. Кроме того, начнется сооружение новой плотины в Баллуте на притоке реки Хассын, а в Ибн-Нафисе и Сахнае уже заработали две дополнительных подстанции.

День независимости совпал в этом году с празднованием христианской Пасхи. Однако радость сирийцев омрачена терактом в Алеппо, унесшим в субботу жизни 126 человек из числа временно перемещенных лиц. Большинство из них дети и женщины, которые эвакуировались из шиитских селений в Идлибе в надежде укрыться от жестокой войны в северной столице Сирии.

В знак солидарности с семьями жертв и пострадавших на площади Саада аль-Джабири в центре Алеппо присутствовали представители всех религиозных общин. Выступая на митинге, первый секретарь горкома Партии арабского социалистического возрождения (ПАСВ или Баас) Фадель Наджар подчеркнул, что это кровавое преступление только усилит стойкость сирийского народа. "Сирийцы в один голос заявляют сегодня о своей решимости победить террористов", - сказал он.