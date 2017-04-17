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Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться в любой момент

Международная панорама
17 апреля, 19:07 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Ким Ин Рён осудил США и Южную Корею за проведение беспрецедентных по масштабу военных учений, предупредив об их последствиях для мира в регионе
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Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Ин Рён

Ким Ин Рён

© AP Photo/Bebeto Matthews

ООН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Действия США дестабилизируют ситуацию на Корейском полуострове, и в любой момент в регионе может начаться ядерная война. Об этом заявил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён.

Он резко осудил США и Южную Корею за проведение беспрецедентных по масштабу военных учений, предупредив об их последствиях для мира в регионе. "Ядерная война может начаться на Корейском полуострове в любой момент", - сказал он.

Северокорейский дипломат подчеркнул, что Пхеньян готов "принять контрмеры" против любых агрессивных действий США.

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Ранее в понедельник президент Республики Корея Хван Гё Ан и вице-президент США Майкл Пенс опубликовали совместное заявление, в котором предупредили, что США и Республика Корея быстро введут дополнительные санкции в отношении КНДР в случае осуществления ей новых военных провокаций. Об этом говорится в совместном заявлении исполняющего обязанности президента Республики Корея Хван Гё Ана и вице-президента США Майкла Пенса

На прошедших в Сеуле переговорах стороны также договорились о "скорейшем развертывании" в Южной Корее американских комплексов ПРО THAAD. Кроме того, Пенс заявил, что Сеул и Вашингтон "дадут эффективный подавляющий ответ на использование Севером обычных или ядерных вооружений".

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