В ООН призвали КНДР к диалогу после проведенного ракетного испытания

ООН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Секретариат ООН обеспокоен обострением ситуации на Корейском полуострове, в том числе проведенным КНДР ракетным испытанием, и призывает Пхеньян вернуться к переговорам по ядерному разоружению. Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы очень обеспокоены ростом напряженности на Корейском полуострове и призываем всех удвоить дипломатические усилия. Последний запуск (ракеты) КНДР вызывает тревогу. Мы призываем КНДР принять все необходимые шаги для деэскалации ситуации, а также вернуться к диалогу по денуклеаризации", - сказал он.

КНДР ранее провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшегося в субботу в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.