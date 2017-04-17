Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ООН призвали КНДР к диалогу после проведенного ракетного испытания

Международная панорама
17 апреля, 19:51 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
КНДР ранее провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта
Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Секретариат ООН обеспокоен обострением ситуации на Корейском полуострове, в том числе проведенным КНДР ракетным испытанием, и призывает Пхеньян вернуться к переговорам по ядерному разоружению. Об этом заявил журналистам официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Мы очень обеспокоены ростом напряженности на Корейском полуострове и призываем всех удвоить дипломатические усилия. Последний запуск (ракеты) КНДР вызывает тревогу. Мы призываем КНДР принять все необходимые шаги для деэскалации ситуации, а также вернуться к диалогу по денуклеаризации", - сказал он.

КНДР ранее провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшегося в субботу в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР
Страны
КНДР
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться в любой момент
2
Задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга
3
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
4
Песков призвал не отождествлять мнение Дмитрия Киселева с позицией Кремля
5
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
6
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынке
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама