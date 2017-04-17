Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AP: Эрдоган призвал ОБСЕ "знать свое место"

Международная панорама
17 апреля, 20:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Таким образом, президент Турции ответил на заявление ОБСЕ, которая ранее сообщила, что конституционный референдум не соответствовал стандартам Совета Европы
Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

© Yasin Bulbul/Presidential Press Service via AP

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ОБСЕ следует "знать свое место". Об этом сообщило агентство Associated Press.

Галерея
12 фото

Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране

"Во-первых, знайте свое место! Мы не станем прислушиваться к политически мотивированным отчетам, которые вы готовите", - приводит агентство слова Эрдогана.

На состоявшемся в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице- президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.

Ранее  в БДИПЧ ОБСЕ заявили, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы. Международные наблюдатели пришли к выводу, что техническая сторона референдума была хорошо организована, однако избирателям не предоставили беспристрастную информацию об основных положениях реформ.

Смотрите также

В Госдепе ожидают окончательного доклада ОБСЕ по референдуму в Турции
МИД Турции назвал "неприемлемыми" комментарии ОБСЕ о референдуме
Слуцкий: итоги референдума в Турции не повлияют на отношения с РФ
Песков призвал уважать выбор Турции на референдуме по расширению президентских полномочий

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Конституционный референдум в Турции
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
Страны
Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться в любой момент
2
Задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга
3
Журналист Лурье обвинил Навального в незаконном получении средств от Ходорковского
4
Guardian: посольство США в Лондоне вызвало на допрос трехмесячного "террориста"
5
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
6
AP: Эрдоган призвал ОБСЕ "знать свое место"
7
Перед смертью певец Принс принимал назначенный ему врачом опиоид
Темы дня
Загрузка...
Реклама