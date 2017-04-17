AP: Эрдоган призвал ОБСЕ "знать свое место"

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что ОБСЕ следует "знать свое место". Об этом сообщило агентство Associated Press.
"Во-первых, знайте свое место! Мы не станем прислушиваться к политически мотивированным отчетам, которые вы готовите", - приводит агентство слова Эрдогана.
На состоявшемся в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице- президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.
Ранее в БДИПЧ ОБСЕ заявили, что референдум не соответствовал стандартам Совета Европы. Международные наблюдатели пришли к выводу, что техническая сторона референдума была хорошо организована, однако избирателям не предоставили беспристрастную информацию об основных положениях реформ.