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В Египте предлагают монетизировать пользование Facebook для борьбы с экстремизмом

Международная панорама
17 апреля, 20:40 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Дина Пьяных
Законопроект будет рассмотрен на заседании парламента 26 апреля
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КАИР, 17 апреля. /Корр. ТАСС Дина Пьяных/. Египетский парламентарий предложил взимать плату за пользование социальной сетью Facebook в качестве меры по противодействию экстремизму. Как передает  издание Egypt Independent, парламент рассмотрит выдвинутый депутатом от Партии свободных египтян Риядом Абдель Саттаром законопроект об установлении ежемесячной "абонентской платы" в размере 200 египетских фунтов ($11) за пользование самой популярной в стране соцсетью.

Целесообразность такого шага объясняется необходимостью "предотвращения использования Facebook в качестве площадки для разжигания ненависти и насилия и продвижения экстремистских идей", а также осуществления мониторинга за пользователями социальной сети. По мнению парламентария, аргументы правозащитников против такого нововведения неуместны. "Интересы национальной безопасности требуют осуществления подобного контроля, в частности, в условиях, когда активисты запрещенной в стране ассоциации "Братья- мусульмане" используют социальные сети в своих целях. Эта мера, добавляет он, необходима и для предотвращения кибератак.

Его точку зрения разделяют и другие депутаты, считающие, что Facebook "разрушает Египет, предоставляя террористам инструмент для осуществления атак и акций насилия", и предлагающие ужесточить контроль за соцмедиа.

Законопроект будет рассмотрен на заседании парламента 26 апреля. Уже сейчас он вызвал резко негативную реакцию общественности, которая выступает категорически против какой бы то ни было монетизации Facebook и контроля за пользованием соцсетями. По статистике, в 100-миллионном Египте интернетом активно пользуются почти 30 млн человек, и едва ли не каждый имеет аккаунт в Facebook или Twitter.

Реакция на данное предложение самого Facebook, который придерживается политики "Наша регистрация бесплатна и всегда будет таковой", неизвестна.

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