Госдеп: США не собираются добиваться смены власти в КНДР

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ВАШИНГТОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты не намерены добиваться смены власти в КНДР или искать конфликта. Об этом на брифинге журналистам сообщила исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон.
"США давали четко понять, что мы хотим разрешить эту проблему посредством мирной денуклеаризации Корейского полуострова, мы определенно не нацелены на конфликт или смену режима", - сказала дипломат. В то же время, отметила она, Соединенные Штаты "привержены защите" своих граждан и союзников и "это не США нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН".
В связи с этим, продолжила Торнтон, Вашингтон и его партнеры будут оказывать "максимальное экономическое давление" на Пхеньян.
"Я думаю, цель сейчас заключается в получении реальных сигналов от северокорейского режима о том, что они действительно хотят участвовать в переговорах. Но нелегальные ракетные запуски вряд ли являются такими сигналами", - пояснила представитель Госдепа. По ее словам, пока КНДР не продемонстрирует свое желание взаимодействовать, введенные санкции будут сохраняться "с целью показать, что без обсуждения вопроса о денуклеаризации пути вперед нет".
КНДР в воскресенье провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшейся в субботу в КНДР 105-й годовщины первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.