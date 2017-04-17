Экс-глава охраны Пиночета задержан по делу о применении пыток в годы диктатуры

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Экс-глава службы безопасности чилийского диктатора Аугусто Пиночета и бывший мэр коммуны Провиденсия Кристиан Лаббе был задержан по обвинению в применении пыток к задержанным в годы военного режима. Об этом сообщил телеканал 24 Horas.

По его данным, полковник в отставке добровольно сдался полиции. После задержания Лаббе перевели в военную часть в городе Темуко, где он будет находиться под стражей до суда.

Бывший мэр отверг обвинения в свой адрес. "Все, что говорится против меня, абсолютно лживо, и не является ничем другим, как беспощадным политическим преследованием со стороны левых", - написал он на своей странице в Facebook.

На прошлой неделе чилийский судья Альваро Меса возбудил дело в отношении Лаббе и выдал ордер на его арест. Как установило следствие, в рамках рассматриваемого эпизода от действий бывшего агента Пиночета пострадали четыре человека, которые были незаконно задержаны в ноябре 1973 года в городе Пангипульи (юг Чили), поскольку их подозревали в поддержке политических оппонентов военного режима. После допроса и пыток они были отпущены.

Ранее Лаббе, который в 1989-1990 гг. занимал пост генерального секретаря правительства, уже были предъявлены обвинения по ряду других дел, касающихся преступлений, совершенных в годы диктатуры. После восстановления демократии в Чили полковник в отставке в течение 16 лет (1996-2012 гг.) был мэром Провиденсии.

По официальным данным, за годы военной диктатуры в Чили с 1973 по 1990 год были убиты по политическим мотивам или пропали без вести 3225 человек. Пыткам подверглись свыше 37 тыс. человек.