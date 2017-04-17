Трамп не обозначает "красных линий" по КНДР, но США ответят при необходимости

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Президент США Дональд Трамп не очерчивает так называемых красных линий по отношению к Пхеньяну, однако в случае необходимости Вашингтон готов принять меры. Об этом заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер во время регулярного брифинга для журналистов.

"Обозначение "красных линий" прежде не работало.... Не думаю, что он (Трамп) намерен очерчивать такие "красные линии", но его действия в Сирии демонстрируют, что когда это потребуется, президент примет соответствующие меры ", - сказал он.

Ранее и. о. обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон заявила, что США и их союзники продолжают работу над набором ответных мер в связи с политикой, проводимой КНДР.

КНДР ранее провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта. Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшегося в субботу в КНДР 105-летия со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена. В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.