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В Париже произошли столкновения между полицией и противниками митинга Ле Пен

Международная панорама
17 апреля, 21:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, апреля. /ТАСС
Силовики применили слезоточивый газ
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© REUTERS/Philippe Wojazer

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Столкновения произошли в Париже между полицейскими и противниками намеченного  митинга лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, некоторые из примерно 60 - 80 протестующих проявляли агрессию по отношению к полицейским, которым, в свою очередь, пришлось применить слезоточивый газ.

16 апреля более четырех сотен человек провели масштабную манифестацию протеста против митинга Ле Пен. Тогда полиции также пришлось прибегнуть к слезоточивому газу.

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