В Париже произошли столкновения между полицией и противниками митинга Ле Пен

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Столкновения произошли в Париже между полицейскими и противниками намеченного митинга лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, некоторые из примерно 60 - 80 протестующих проявляли агрессию по отношению к полицейским, которым, в свою очередь, пришлось применить слезоточивый газ.

16 апреля более четырех сотен человек провели масштабную манифестацию протеста против митинга Ле Пен. Тогда полиции также пришлось прибегнуть к слезоточивому газу.