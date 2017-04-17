Министр обороны Венесуэлы заверил президента в преданности ему вооруженных сил

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МЕХИКО, 17 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльские вооруженные силы полностью поддерживают президента страны Николаса Мадуро. Об этом заявил министр обороны южноамериканской страны Владимир Падрино Лопес. Он также обвинил оппозицию, которая в последние недели проводит массовые акции протеста, в желании "предать интересы нации".
"Ничто не сдержит нас в стремлении продолжать строить боливарианскую родину с монолитным единством, и мы подтверждаем безусловную преданность президенту Боливарианской Республики Николасу Мадуро, главнокомандующему всеми боевыми силами", - подчеркнул Лопес. Он добавил, что вооруженные силы "продолжат выполнять задачи по сохранению внутреннего порядка" в стране, возложенные на них в соответствии с законодательством.
Венесуэла с начала месяца переживает обострение политического кризиса, причиной которого стали решения Верховного суда, наделившие Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента. Ситуацию усугубил запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.
С 4 апреля, по данным неправительственных организаций, были задержаны более 400 участников антиправительственных манифестаций, из них порядка 200 до сих пор остаются под стражей. Как отмечают представители оппозиции, число пострадавших в ходе столкновений с полицией и беспорядков исчисляется десятками, несколько человек погибли.