Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД Словакии: ЕС не готов обсуждать вопрос о членстве Украины

Международная панорама
17 апреля, 22:40 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 17, апреля. /ТАСС
Глава ведомства Мирослав Лайчак подчеркнул, что Евросоюз, учитывая опыт взаимодействия с Турцией, стал более осторожен в обещаниях о приеме новых государств в свой состав
Поделиться
Материал из 1 страницы

ПРАГА, 17 апреля. /ТАСС/. Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз сейчас не актуален. Об этом заявил в Братиславе министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

"Украина не находится в ситуации, в которой мы могли бы говорить о ее членстве (в Евросоюзе - прим. ТАСС), и ЕС не готов об этом говорить, - сказал Лайчак. - Важно, чтобы Украина перенимала европейские стандарты, европейские ценности, чтобы она использовала получаемое в рамках программы "Восточное партнерство".

Глава словацкого МИД подчеркнул, что Евросоюз, учитывая опыт взаимодействия с Турцией, стал более осторожен в обещаниях о приеме новых государств в свой состав. ЕС потенциальных кандидатов "будет оценивать по их поведению" и "насколько полезен будет их вклад в сам проект Евросоюза".

Лайчак вместе с министрами иностранных дел Чехии и Венгрии посетил на прошлой неделе с рабочим визитом Украину.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина Словакия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга
2
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться в любой момент
3
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
4
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
5
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынке
6
Усманов не намерен дискутировать с Навальным вне судебного разбирательства
7
Залпы по "Армате": за что западные СМИ "любят" новейший российский танк
Темы дня
Загрузка...
Реклама