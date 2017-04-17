МИД Словакии: ЕС не готов обсуждать вопрос о членстве Украины

ПРАГА, 17 апреля. /ТАСС/. Вопрос о вступлении Украины в Евросоюз сейчас не актуален. Об этом заявил в Братиславе министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

"Украина не находится в ситуации, в которой мы могли бы говорить о ее членстве (в Евросоюзе - прим. ТАСС), и ЕС не готов об этом говорить, - сказал Лайчак. - Важно, чтобы Украина перенимала европейские стандарты, европейские ценности, чтобы она использовала получаемое в рамках программы "Восточное партнерство".

Глава словацкого МИД подчеркнул, что Евросоюз, учитывая опыт взаимодействия с Турцией, стал более осторожен в обещаниях о приеме новых государств в свой состав. ЕС потенциальных кандидатов "будет оценивать по их поведению" и "насколько полезен будет их вклад в сам проект Евросоюза".

Лайчак вместе с министрами иностранных дел Чехии и Венгрии посетил на прошлой неделе с рабочим визитом Украину.