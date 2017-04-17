Марокко выступает за укрепление регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом

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РАБАТ, 17 апреля. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Борьба с террористическими группировками в Северной Африке должна осуществляться путем укрепления регионального сотрудничества. С таким заявлением, как передает информационное агентство Maghreb Arabe Press, выступил в понедельник директор Центрального бюро судебных расследований (ЦБСР) Абдельхак Хийям.
"В зоне Сахеля действуют террористические организации и криминальные сети, - отметил он. - Так, после натисков на территории Ирака и Сирии террористы из "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) предприняли попытку закрепиться в Северной Африке, и это им удалось сделать в Ливии".
Хийям выразил убежденность в том, что "борьба с террористическими группировками в Северной Африке должна осуществляться путем укрепления регионального сотрудничества". Он призвал, в частности, власти соседнего Алжира "усилить взаимодействие с Марокко в сфере борьбы с терроризмом".
ЦБСР - силовое ведомство, созданное в марте 2015 года для борьбы с различными видами преступности и угрозами терроризма. Бюро, которое местные СМИ называют "марокканским ФБР", подчиняется Главному управлению контроля над национальной территорией - одной из ключевых спецслужб королевства. В настоящее время государством именно на ЦБСР возложены основные задачи по отражению угроз со стороны экстремистов и террористов.