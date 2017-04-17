СМИ: Белый дом рассматривает возможность усиления санкций против Ирана

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ВАШИНГТОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Администрация США рассматривает возможность усиления уже введенных против Ирана санкций с целью заставить Тегеран выполнять обязательства соглашения по иранской атомной программе - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщил в понедельник журнал Foreign Policy со ссылкой на свои источники в Белом доме.
По их данным, вашингтонская администрация "готова усилить существующие ограничительные меры" против Тегерана и планирует осуществлять "более жесткое применение имеющихся в ее распоряжении инструментов" по санкционной политике. Среди рассматриваемых вариантов - расширение американских санкций, введение ограничений в отношении сфер иранской экономики, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитная составляющая ВС ИРИ).
При этом, подчеркивает журнал, президент США Дональд Трамп не определился по этому вопросу. Но источники сообщили Foreign Policy, что ряд решений должен быть принят в ближайшее время.
Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.