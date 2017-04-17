Reuters: Трамп поздравил Эрдогана с результатами референдума

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп позвонил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану, чтобы поздравить его с результатами референдума. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источник в Турции.

На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.