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Reuters: Трамп поздравил Эрдогана с результатами референдума

Международная панорама
17 апреля, 23:02 дата обновления: 17 апреля, 23:06 UTC+3
На состоявшемся в воскресенье голосовании победили сторонники внесения изменений в конституцию
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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп позвонил своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану, чтобы поздравить его с результатами референдума. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источник в Турции.

На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.

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Конституционный референдум в Турции
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Трамп, Дональд Эрдоган, Реджеп Тайип
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