Лагард: беспокойство по поводу исхода президентских выборов во Франции растет

БЕРЛИН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Беспокойство по поводу неопределенного исхода президентских выборов во Франции растет. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в опубликованном интервью немецкой газете Welt.

"Совершенно однозначно есть усиливающееся беспокойство по поводу неопределенности исхода выборов. В каждой стране, где я была за последние несколько месяцев, меня с тревогой спрашивали, каким может быть результат голосования", - сказала Лагард. Она отметила, что выборы во Франции "важны, учитывая роль страны и размер ее экономики в сравнении с другими партнерами в еврозоне".

Директор-распорядитель МВФ напомнила, что "некоторые из обсуждаемых (во Франции) идей, как представляется, нацелены на разрушение нынешних структур ЕС". "Чем раньше будет устранена эта неопределенность, а этого придется, по всей видимости, подождать до 7 мая, тем будет лучше для мировой и, разумеется, для европейской экономики", - подчеркнула Лагард.

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля. Второй и решающий раунд - через две недели, 7 мая. Всего в гонке принимают участие 11 кандидатов.