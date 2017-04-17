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МИД Австрии: для Турции двери в ЕС после референдума закрылись

Международная панорама
17 апреля, 23:10 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Михаил Щербаков
Глава ведомства Себастьян Курц также отметил, что у Турции не может быть и шансов на получение безвизового режима
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БЕРЛИН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Михаил Щербаков/. Турция потеряла шансы на вступление в Евросоюз после референдума о конституционной реформе. Такое мнение высказал в интервью газете Bild глава МИД Австрии Себастьян Курц.

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"Да", - сказал он, отвечая на вопрос о том, можно ли считать, что для Анкары "двери в Европу" теперь окончательно закрылись. "Все, кто еще пытается приукрасить ситуацию в Турции, должны понять, что страна удаляется от Европы. Референдум лишь отдалил ее от верховенства закона и демократии", - сказал он.

По его словам, у Турции не может быть и шансов на получение безвизового режима. "Я не вижу пространства для маневра в том, что касается безвизового въезда. Мы не должны больше давать Турции обещаний", - заявил Курц, заметив, что президент страны Тайип Эрдоган "сознательно вел антиевропейскую кампанию и атаковал Европу".

Он также высказался за приостановку финансовой поддержки Турции, которую Анкара получает в рамках процесса по интеграции в ЕС. "Нужно обеспечить, чтобы в Турцию не переводились средства на вступление, которого все равно не будет", - пояснил министр. "Нельзя после референдума делать вид, что ничего не произошло", - убежден глава австрийского внешнеполитического ведомства.

Как считает Курц, Брюссель и Анкара должны принципиально прояснить свои отношения. "Переговоры о вступлении ошибочны. Нам нужен честный подход: соглашение между соседями, в котором прописано, в каких областям мы сотрудничаем (например, по вопросу беженцев), а в каких - нет", - заключил он.

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Конституционный референдум в Турции
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