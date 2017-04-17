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Минобороны ФРГ: Эрдоган должен показать, что останется надежным партнером по НАТО

Международная панорама
17 апреля, 23:59 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов
По словам Урсулы фон дер Ляйе, Запад и Турцию "по-прежнему связывают общие интересы в сфере безопасности"
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БЕРЛИН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после прошедшего в воскресенье референдума должен продемонстрировать, что Анкара намерена оставаться и впредь надежным партнером Запада по НАТО. Об этом заявила министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен в опубликованном в понедельник интервью газете Bild.

"Развитие событий в Турции осложняет нам жизнь, но никто не должен думать, что Турция вне НАТО будет легче в общении, чем Турция, входящая в НАТО", - подчеркнула она.

"Прежде всего президент Эрдоган сейчас должен показать, что он хочет оставаться надежным партнером по альянсу, который больше, чем просто военный союз", - отметила министр. По ее словам, Запад и Турцию "по-прежнему связывают общие интересы в сфере безопасности".

На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.

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Темы
Конституционный референдум в Турции
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
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