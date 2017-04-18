В Венесуэле депутат через Генпрокуратуру потребовал отозвать ряд членов Верховного суда

МЕХИКО, 18 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Матеус направил заявление в Генеральную прокуратуру с требованием отозвать членов Верховного суда, занимающихся конституционным контролем. Об этом сообщила газета El Nacional.

По мнению политика, эти судьи допустили "серьезные нарушения в своей работе", и их полномочия следует прекратить, чтобы "в Венесуэлу вернулась демократия". Член оппозиционной партии "Справедливость прежде всего" также заверил, что акции протеста, идущие с начала месяца, будут продолжены, и ближайшая состоится уже 19 апреля.

Венесуэла с начала месяца переживает обострение политического кризиса, причиной которого стали решения Верховного суда. Он наделил президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции Национальной ассамблеи. Позднее высший судебный орган внял призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.

Ситуацию усугубил запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет. С 4 апреля, по данным неправительственных организаций, были задержаны более 400 участников протестных манифестаций, из них порядка 200 до сих пор остаются под стражей. Как отмечают представители оппозиции, число пострадавших в ходе столкновений с полицией исчисляется десятками, несколько человек погибли.