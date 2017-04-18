Постпред США при ООН призвала власти Чечни расследовать сообщения о притеснениях геев

ООН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Соединенные Штаты обеспокоены сообщениями о преследовании представителей сексуальных меньшинств в Чечне и полагают, что власти республики должны немедленно расследовать эту информацию и привлечь к ответственности возможных правонарушителей. Об этом заявила в понедельник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Мы продолжаем испытывать беспокойство по поводу сообщений о похищениях, пытках и убийствах людей в Чечне из-за их сексуальной ориентации, - говорится в письменном заявлении дипломата. - Если это правда, то такое нарушение прав человека не должно игнорироваться. Чеченские власти должны немедленно расследовать эти утверждения, привлечь любого, кто вовлечен, к ответственности, и предпринять шаги по предотвращению новых нарушений".

По словам Хейли, в Вашингтоне выступают "против любых форм дискриминации, в том числе на почве сексуальной ориентации". Она подчеркнула, что "дискриминация и нарушения прав человека могут привести к дестабилизации и возникновению конфликтов". Постпред США также напомнила, что в течение дня Совет Безопасности ООН проведет заседание, посвященное взаимосвязи между нарушениями прав человека и вооруженными конфликтами.

В статье "Убийство чести", опубликованной 1 апреля, "Новая газета" со ссылкой на анонимные источники в правоохранительных органах, а также на пострадавших, имена которых не раскрывались, сообщила об арестах и возможных убийствах жителей Чечни из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации.

Совет при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека заявил, что проанализировал публикацию и не нашел даже косвенных подтверждений изложенной информации. Соответствующее заявление регионального совета было опубликовано 4 апреля на сайте Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

"Новая газета" 13 апреля опубликовала на своем сайте заявление об угрозах в адрес редакции. Эти угрозы, считают в издании, содержатся в резолюции, которая была принята на собрании духовенства и лидеров общественного мнения Чечни в центральной мечети Грозного 3 апреля.

Резолюция была посвящена статье "Новой газеты" о преследовании жителей республики из-за их нетрадиционной сексуальной ориентации. Один из пунктов резолюции, сказано в заявлении газеты, "открыто и прямо призывает к насилию", в этом пункте говорится о "возмездии подстрекателям".

В Следственном комитете РФ в понедельник сообщили ТАСС, что проверяют информацию об угрозах сотрудникам "Новой газеты". В то же время там подчеркнули, что "в следственные органы СК по Чеченской Республике обращений о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не поступало".