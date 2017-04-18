Олланд призвал все стороны конфликта на Украине соблюдать перемирие

ПАРИЖ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Иван Батырев/. Франция настойчиво требует от всех сторон конфликта на востоке Украины соблюдать условия перемирия согласно Минским соглашениям. Об этом заявил в понедельник президент республики Франсуа Олланд в телефонном разговоре с лидерами стран "нормандской четверки" - президентом РФ Владимиром Путиным, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и главой Украины Петром Порошенко, сообщили в Елисейском дворце.

"После того как 6 апреля в Минске прошла новая встреча советников, не принесшая значимых результатов, президент республики призвал стороны проявить себя в соответствии с имеющимися вызовами: режим прекращения огня должен быть установлен, чтобы создать условия для урегулирования политических вопросов. Миссия ОБСЕ, которая выполняет отличную работу, к этому готова", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

В беседе с лидерами "четверки" Олланд также подчеркнул, что Франция считает нормандский формат единственным возможным сценарием урегулирования конфликта на Украине. "Сегодня не существует альтернативы нормандскому формату, который сохраняет всю свою ценность и позволили избежать эскалации, последствия которой были бы разрушительными. Президент республики пригласил все стороны и канцлера продолжать неустанно прилагать вместе с Францией усилия для реализации решений, принятых в Минске", - указали в президентской пресс-службе.

Так называемый нормандский формат переговоров по Украине ("нормандская четверка") существует с июня 2014 года. Тогда на праздновании 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта на юго- востоке Украины. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.