В Стамбуле около трех тысяч человек протестовали против результатов референдума

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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере две тысячи человек вышли в понедельник вечером на акции протеста в районе Кадыкей в азиатской части Стамбула против результатов прошедшего в воскресенье референдума в стране. Об этом сообщило Agence France-Presse, (AFP).
По его информации, еще не менее тысячи демонстрантов также прошли маршем в районе Бешикташ. Как передает агентство, протестующие скандировали "Бок о бок против фашизма" и несли плакаты с лозунгом "Мы правы, мы победим".
Данные акции прошли мирно, однако сообщается о 13 задержанных во время протестов в Анталье.
На состоявшемся 16 апреля референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.