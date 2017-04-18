Белый дом подтвердил, что Трамп поздравил Эрдогана с результатами референдума

ВАШИНГТОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп провел в понедельник телефонный разговор с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом и поздравил его с результатами референдума, который состоялся в Турции 16 апреля. Об этом говорится в распространенном заявлении Белого дома.

Президент Трамп "поздравил Эрдогана с его недавней победой на референдуме и обсудил (с ним - прим. ТАСС) действия США в ответ на использование сирийским режимом (президента Башара Асада - прим. ТАСС) химического оружия 4 апреля", отмечается в сообщении.

Глава вашингтонской администрации также "поблагодарил президента Эрдогана за поддержку" удара ВС США по сирийской авиабазе. "Лидеры договорились о важности привлечения Асада к ответственности, - заключили в Белом доме. - Президент Трамп и президент Эрдоган также обсудили военную кампанию против ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка "Исламское государство" - прим. ТАСС) и необходимость сотрудничать в борьбе со всеми группировками, которые используют терроризм для достижения своих целей".

При этом сам Белый дом и Госдепартамент не стали комментировать турецкий референдум и заявили, что ожидают публикации итогового доклада Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) по этому вопросу.

Так, официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер заявил ТАСС, что, согласно первоначальным оценкам, в ходе его проведения были допущены нарушения.

"Мы благодарим миссию наблюдателей ОБСЕ за проделанную ими важную работу и отмечаем проблемы, обозначенные в ходе первоначальной оценки прошедших кампании и голосования. Среди этих проблем - выявленные нарушения, допущенные в день голосования, а также неравные условия во время сложного предвыборного периода, который проходил в условиях чрезвычайного положения. Мы ожидаем итогового доклада БДИПЧ ОБСЕ, на составление которого, как мы понимаем, потребуется несколько недель", - сказал Тонер.

На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней, за пакет поправок к конституции республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%.

Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.