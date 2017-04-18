Глава МИД Австралии считает, что ядерная программа КНДР угрожает его стране

СИДНЕЙ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Ядерная программа КНДР "представляет серьезную угрозу для Австралии". Об этом заявила глава австралийского МИД Джули Бишоп в интервью радио ABC.

"Угроза со стороны Северной Кореи региону и всему миру значительно возросла, и любая эскалация напряженности будет вызвана провокационным поведением (Пхеньяна)", - отметила австралийский министр.

"Северная Корея стремится получить в свое распоряжение ядерное оружие, - подчеркнула Бишоп. - Мы убеждены в том, что (председатель Государственного совета) Ким Чен Ын откровенно стремится к созданию межконтинентальной баллистической ракеты, способной доставить ядерный груз до территории Соединенных Штатов. Это будет означать, что в пределах досягаемости окажется и Австралия".

"Если мы не предотвратим такое развитие событий, то возникнет серьезная угроза безопасности и стабильности нашего региона, что неприемлемо", - указала глава МИД Австралии.