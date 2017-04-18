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Глава МИД Австралии считает, что ядерная программа КНДР угрожает его стране

Международная панорама
18 апреля, 3:55 UTC+3 СИДНЕЙ /Корр. ТАСС, Павел Ваничкин
Джули Бишоп убеждена, что председатель Государственного совета Ким Чен Ын стремится к созданию межконтинентальной баллистической ракеты, тогда в пределах досягаемости окажется и Австралия
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СИДНЕЙ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Ядерная программа КНДР "представляет серьезную угрозу для Австралии". Об этом заявила глава австралийского МИД Джули Бишоп в интервью радио ABC.

"Угроза со стороны Северной Кореи региону и всему миру значительно возросла, и любая эскалация напряженности будет вызвана провокационным поведением (Пхеньяна)", - отметила австралийский министр.

"Северная Корея стремится получить в свое распоряжение ядерное оружие, - подчеркнула Бишоп. - Мы убеждены в том, что (председатель Государственного совета) Ким Чен Ын откровенно стремится к созданию межконтинентальной баллистической ракеты, способной доставить ядерный груз до территории Соединенных Штатов. Это будет означать, что в пределах досягаемости окажется и Австралия".

"Если мы не предотвратим такое развитие событий, то возникнет серьезная угроза безопасности и стабильности нашего региона, что неприемлемо", - указала глава МИД Австралии.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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