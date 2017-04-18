В Японии отменены ограничения на набор женщин в пехоту, танковые и разведывательные войска

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ТОКИО, 18 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Министр обороны Японии Томоми Инада объявила об отмене ограничений на набор женщин в танковые, разведывательные и пехотные подразделения. "Мы стремимся к построению привлекательных сил самообороны, соответствующие нынешней эпохе, - заявила глава военного ведомства на пресс-конференции в Токио после заседания правительства. - Мы фактически отменяем все ограничения, и будем способствовать привлечению женщин на службу".
Ранее в вооруженных силах Японии был разрешен набор женщин в ВМС и ВВС. Они уже выдвинулись там на руководящие посты, включая капитанов боевых кораблей.
К настоящему времени ограничения остаются только в спецвойсках, имеющих отношение к радиоактивным материалам, а также распространяются на службу на подводных лодках, где женщинам трудно обустроить отдельные помещения. Ранее в вооруженных силах Японии в подразделения, имеющие отношение к непосредственным боевым действиям, было разрешено принимать только мужчин. Однако ограничения были в значительной степени отменены в 1993 году и впоследствии неоднократно смягчались.
По данным министерства обороны, на конец прошлого года в Силах самообороны Японии служили около 14 тыс. женщин, это чуть более 6% их численности.